Bertè | “Il mio tour non è stato interrotto | è stata solo spostata una data”

(Di domenica 25 luglio 2021) ROMA – “Io ho dovuto fare un piccolo intervento, sono in convalescenza, ma piano piano mi sto riprendendo. Ilnon èma èspouna. Non c’è nessuna emergenza né angoscia”. Lo precisa, sui suoi canali social, Loredana Berté (foto). “Pensate quante notizie, molto più importanti, vengono raccontate in questo modo, screditando tutti quei giornalisti veri ed onesti che raccontano le vicende per come sono”, aggiunge. “La realtà viene manipolata molto spesso, quindi andiamo sempre a cercare le fonti ufficiali e attendibili”. L'articolo L'Opinionista.