Vito Dell' Aquila oro nel taekwondo! Primo oro a Tokyo 2020 per l' Italia

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 24 luglio 2021) È la prima medaglia d’orona ai Giochi olimpici di, vent’anni, ce l’ha fatta. Il taekwandoka ha sconfitto il tunisino Mohamed Khalil Jendoubi per 16-11 nella categoria -58kg. Su Instagramsi definisce “un ragazzo semplice con alcuni grandi sogni”. Uno di questi sogni era l’Olimpiade. “Sono un evento incredibile, le sognavo fin da piccolo, ma è solo unpasso verso altro: non voglio solo partecipare, vorrei ottenere il miglior risultato possibile” diceva in un’intervista solo qualche settimana fa. Nato a ...