Tokyo 2020 | Corea del Sud d’oro nel mixed team | battuta in finale l’Olanda | bronzo Messico

Advertising

valemarchei14 : TOKYO 2020 OPENING CEREMONY ??????? SURREAL?? @italiateam siamo qui per voi?? #DiscoveryGang #Eurosport… - Raiofficialnews : ?? Olimpiadi di #Tokyo2020, il #23luglio alle 13 su @RaiDue, la Cerimonia d’apertura. Tutti i giorni, spazi di appr… - Eurosport_IT : UN ESORDIO DA BRIVIDI!?????? Se vi siete persi l’incredibile vittoria in rimonta dell’Italia, ecco gli highlights ??… - albero4 : RT @repubblica: ?? Tokyo 2020, Dell'Aquila in finale: la prima medaglia italiana arriva dal taekwondo - emamarro : RT @Eurosport_IT: 'Siamo una famiglia. Sappiamo che è la squadra a fare la differenza!' ???? Le parole di Alessandro Michieletto dopo la vit… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Arriva la prima medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di. Vito Dell'Aquila si è infatti qualificato alla finale per l'oro del taekwondo, 58 kg, battendo in semifinale l'argentino Lucas Guzman. Contro il turco Mohamed Jendoubi, Dell'Aquila ...(GIAPPONE) - Lorenzo Sonego supera Taro Daniel è vola al secondo turno delle Olimpiadi di. Vittoria soffertissima per tennista torinese che deve subito rimontare dopo aver perso il primo set per 6 - 4. Il giapponese non molla e costringe l'italiano a due tiebreak. In entrambe ...Perché, sai, qui la pressione mentale su te mi sembra molto più forte di quanto avrebbe potuto essere a Parigi…” Le Olimpiadi per Tokyo, più di 50 anni dopo quelle ospitate nel ‘64 , erano un’occasion ...TOKYO - Oggi, sul bacino olimpico del Sea Forest Waterway, si è conclusa la seconda giornata di eliminatorie e l'Italia del canottaggio avanza compatta ...