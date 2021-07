“Thriller”: Michael Jackson odiava il videoclip (Di sabato 24 luglio 2021) Michael Jackson tentò di distruggere i nastri con il videoclip della sua Thriller. Thriller: quando uscì? È il 1983 quando il singolo “Thriller” esce in svariati Paesi. Il mondo tocca con mano il potenziale del re del pop. La canzone, tratta dall’album omonimo, diventa in breve uno dei singoli più famosi di Michael Jackson e staziona stabilmente nella classifica di Billboard. Rod Temperton scrive il pezzo e Quincy Jones lo produce. Michael fa il resto, rendendo il pezzo immortale. Il videoclip è un cortometraggio ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 24 luglio 2021)tentò di distruggere i nastri con ildella sua: quando uscì? È il 1983 quando il singolo “” esce in svariati Paesi. Il mondo tocca con mano il potenziale del re del pop. La canzone, tratta dall’album omonimo, diventa in breve uno dei singoli più famosi die staziona stabilmente nella classifica di Billboard. Rod Temperton scrive il pezzo e Quincy Jones lo produce.fa il resto, rendendo il pezzo immortale. Ilè un cortometraggio ...

Advertising

GiovanniNisi4 : @FBiasin Ma siii siamo pessimisti a quando la trasformazione a zombie? c'è Michael Jackson che nel aldilà sta aspet… - Beaoh11 : Non vedo l'ora che il grin pazz sia obbligatorio per bar e ristoranti, per far finta di voler entrare e poi poter s… - AntonellaPezze : E mo che faccio? Senza l'anelito animico dormo male e mi alzo con gli occhi cerchiati e un colorito bianco/grigio,… - emiiobrien : @giadalovesloki mai ascoltati seriamente ma di michael penso thriller - annalaura_tola : Ieri ho visto un film bellissimo: ???????????? ???? ???????????????????? di Michael Haneke, con Daniel Auteuil e Juliette Binoche: un… -