Superbike: Rea vince ad Assen e torna in testa al mondiale, 5° Locatelli (Di sabato 24 luglio 2021) Assen, 24 lug. – (Adnkronos) – Jonathan Rea fa sua la prima gara del weekend Superbike di Assen, ottenendo il tredicesimo successo della carriera sulla pista olandese e riportandosi in testa alla classifica di campionato. Dopo aver conquistato la Superpole, il nordirlandese ha replicato agli attacchi portati da Toprak Razgatlioglu nella prima parte di gara e ha costruito un margine di sicurezza di un paio di secondi, sufficienti a consegnargli la vittoria. La corsa, peraltro, è stata interrotta con due giri di anticipo per la caduta di Jonas Folger alla curva 6: il pilota tedesco è stato trasferito al centro medico, ... Leggi su ildenaro (Di sabato 24 luglio 2021), 24 lug. – (Adnkronos) – Jonathan Rea fa sua la prima gara del weekenddi, ottenendo il tredicesimo successo della carriera sulla pista olandese e riportandosi inalla classifica di campionato. Dopo aver conquistato la Superpole, il nordirlandese ha replicato agli attacchi portati da Toprak Razgatlioglu nella prima parte di gara e ha costruito un margine di sicurezza di un paio di secondi, sufficienti a consegnargli la vittoria. La corsa, peraltro, è stata interrotta con due giri di anticipo per la caduta di Jonas Folger alla curva 6: il pilota tedesco è stato trasferito al centro medico, ...

Advertising

TV7Benevento : Superbike: Rea vince ad Assen e torna in testa al mondiale, 5° Locatelli... - motosprint : #SbkAssen, #Rea: “Il record di vittorie? Mi fa sentire vecchio” ?? - infoitsport : LIVE Superbike Assen: Rea vince, incidente da brivido per Folger - infoitsport : Superbike Assen, gara 1: Jonathan Rea fa tredici e torna in vetta - FormulaPassion : #WSBK | Le parole di Jonathan #Rea, che ad Assen ha ripreso la vetta del Mondiale, e del compagno di squadra in Kaw… -