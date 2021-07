Musica in streaming e compensi degli artisti: i conti non tornano (Di sabato 24 luglio 2021) In principio fu la cassetta copiata tramite il registratore double deck. Tutto il fascino ma anche tutti i limiti dell’analogico: più volte si copiava e peggio si sentiva, con il fruscio che, dopo un po’, sovrastava decisamente la Musica. Per strada, dalle mie parti, non era insolito vedere i banchetti dei venditori abusivi e, sebbene le tremila lire che chiedevano non fossero un budget irraggiungibile nemmeno per le tasche di noi bambini (niente a che vedere con le quindicimila delle originali!), il rischio era sempre di ritrovarsi dei nastri inascoltabili o diversi da quelli che ti aspettavi: ricordo ancora un album di Mino Reitano etichettato come Bad di Michael ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021) In principio fu la cassetta copiata tramite il registratore double deck. Tutto il fascino ma anche tutti i limiti dell’analogico: più volte si copiava e peggio si sentiva, con il fruscio che, dopo un po’, sovrastava decisamente la. Per strada, dalle mie parti, non era insolito vedere i banchetti dei venditori abusivi e, sebbene le tremila lire che chiedevano non fossero un budget irraggiungibile nemmeno per le tasche di noi bambini (niente a che vedere con le quindicimila delle originali!), il rischio era sempre di ritrovarsi dei nastri inascoltabili o diversi da quelli che ti aspettavi: ricordo ancora un album di Mino Reitano etichettato come Bad di Michael ...

CremoniniCesare : Il singolo dei #Coldplay, Coloratura, dura 10 minuti. Quando si ha il coraggio di proporre belle canzoni si fa una… - RaiTre : “Genova 1979: il concerto che ha cambiato la storia della musica italiana.” Fabrizio de André e PFM -… - ilfattoblog : Musica in streaming e compensi degli artisti: i conti non tornano - Annalis75327421 : @Antimo_Mallardo @IlContiAndrea Lo streaming è supportato nella grande maggioranza da giovani, per questo ha sempr… - fedebadaloni : Cosa accadrà alla mia musica se Spotify cesserà di esistere? Un bell’articolo sull’Atlantic ragiona di dei supporti… -