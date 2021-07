LIVE Scherma, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Luigi Samele è in finale, appuntamento alle 14:15! (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:10 Medaglia di bronzo per Katrina Lehis, festeggiamenti in pedana. 13:09 14-7 per Lehis, che si porta ad una stoccata dal bronzo. 13:08 Lehis prende il volo, 5 stoccate di vantaggio per lei. 13:07 Murtazaeva prova a rimanere a contatto (10-7). 13:06 +4 che sa di medaglia per Lehis. 13:05 Attacco simultaneo, 9-6. 13:04 L’estone vola verso il bronzo (8-4)! 13:03 Lehis avanti 7-4 quando mancano tre minuti al termine. 13:02 Ancora Lehis, non si ferma più! 13:01 L’estone prova a prendere il largo, doppio vantaggio importante. 13:00 Dritto al petto, Lehis si riporta avanti (5-4). 12:59 Non ci sta Lehis, che impatta ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:10 Medaglia di bronzo per Katrina Lehis, festeggiamenti in pedana. 13:09 14-7 per Lehis, che si porta ad una stoccata dal bronzo. 13:08 Lehis prende il volo, 5 stoccate di vantaggio per lei. 13:07 Murtazaeva prova a rimanere a contatto (10-7). 13:06 +4 che sa di medaglia per Lehis. 13:05 Attacco simultaneo, 9-6. 13:04 L’estone vola verso il bronzo (8-4)! 13:03 Lehis avanti 7-4 quando mancano tre minuti al termine. 13:02 Ancora Lehis, non si ferma più! 13:01 L’estone prova a prendere il largo, doppio vantaggio importante. 13:00 Dritto al petto, Lehis si riporta avanti (5-4). 12:59 Non ci sta Lehis, che impatta ...

Advertising

fanpage : È MEDAGLIA! ???????? Rimonta al cardiopalma per Samele che in lacrime esulta per la conquista della finale. Forza azzu… - fanpage : Rimonta da sogno per gli azzurri del volley. L'Italia c'è! - fanpage : SUPER RAZZETTI! ????????? 4'09'91 l'azzurro si è qualificato per la finale!: - Marilenapas : RT @fanpage: È MEDAGLIA! ???????? Rimonta al cardiopalma per Samele che in lacrime esulta per la conquista della finale. Forza azzurri!: https… - Verdoux11 : RT @fanpage: È MEDAGLIA! ???????? Rimonta al cardiopalma per Samele che in lacrime esulta per la conquista della finale. Forza azzurri!: https… -