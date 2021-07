Ghana: progetto di legge prevede 10 anni di galera per le persone gay. Ma la Ue non protesta e minaccia solo l’Ungheria (Di sabato 24 luglio 2021) «L'omosessualità non è un diritto umano. È una preferenza sessuale», ha detto in un post su Twitter Sam Nartey George, parlamentare che ha descritto i diritti degli omosessuali come una perversione L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 24 luglio 2021) «L'omosessualità non è un diritto umano. È una preferenza sessuale», ha detto in un post su Twitter Sam Nartey George, parlamentare che ha descritto i diritti degli omosessuali come una perversione L'articolo proviene da Firenze Post.

FirenzePost : Ghana: progetto di legge prevede 10 anni di galera per le persone gay. Ma la Ue non protesta e minaccia solo l’Ungh… - GUERRIERA110 : Diritti Lgbt, 10 anni di carcere per i gay. Il Ghana indigna il mondo con il progetto di legge - leggoit : Diritti Lgbt, 10 anni di carcere per i gay. Il Ghana indigna il mondo con il progetto di legge - MaricaGusmitta : Allucinante! #Ghana :progetto legge propone 10 anni galera per persone #Lgbtq Criminalizzato anche sostegno a inte… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Ghana:progetto legge propone 10 anni galera per persone Lgbtq: (ANSA) - ROMA, 24 LUG - Un progetto… -