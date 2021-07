Ciclismo, caduta per Ciccone, Geoghegan Hart e Thomas nella prova in linea delle Olimpiadi (Di sabato 24 luglio 2021) La prova olimpica maschile di Ciclismo su strada non è ancora entrata nel vivo, ma c’è già stata una brutta caduta che ha coinvolto nomi importanti e che potrebbe condizionare la gara. A circa 170 chilometri dalla meta, infatti, alcuni corridori si sono toccati a centro gruppo e sono finiti per terra. Tra questi c’erano anche l’azzurro Giulio Ciccone e due dei quattro alfieri della Gran Bretagna, vale a dire Geraint Thomas e Tao Geoghegan Hart. Ciccone è ripartito subito senza troppi problemi. Ci ha messo un po’ più di tempo a risalire in sella, invece, ... Leggi su oasport (Di sabato 24 luglio 2021) Laolimpica maschile disu strada non è ancora entrata nel vivo, ma c’è già stata una bruttache ha coinvolto nomi importanti e che potrebbe condizionare la gara. A circa 170 chilometri dalla meta, infatti, alcuni corridori si sono toccati a centro gruppo e sono finiti per terra. Tra questi c’erano anche l’azzurro Giulioe due dei quattro alfieri della Gran Bretagna, vale a dire Gerainte Taoè ripartito subito senza troppi problemi. Ci ha messo un po’ più di tempo a risalire in sella, invece, ...

