“Che stile di me***”. Chiara Ferragni e Fedez, l’umiliazione in diretta. Ma c’è un motivo ‘serio’ (Di sabato 24 luglio 2021) Fedez e Chiara Ferragni continuano a documentare tutta la loro vita attraverso i social. Di recente hanno postato le foto della festa del quarto mese della figlia Vittoria. I Ferragnez hanno acquistato una torta particolare accompagnata da simpatici orsacchiotti di zucchero. “Four months of this amazing baby” scrive Chiara, che posta quattro foto, una per ogni mese compiuto dalla piccola Vittoria. Come in un’emozionante album di famiglia digitale, Chiara Ferragni ha voluto festeggiare il quarto mese della sua Vittoria con un collage di foto. In ognuna compare con la piccola, a uno, due, ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 24 luglio 2021)continuano a documentare tutta la loro vita attraverso i social. Di recente hanno postato le foto della festa del quarto mese della figlia Vittoria. I Ferragnez hanno acquistato una torta particolare accompagnata da simpatici orsacchiotti di zucchero. “Four months of this amazing baby” scrive, che posta quattro foto, una per ogni mese compiuto dalla piccola Vittoria. Come in un’emozionante album di famiglia digitale,ha voluto festeggiare il quarto mese della sua Vittoria con un collage di foto. In ognuna compare con la piccola, a uno, due, ...

Advertising

ibbatta : Che forti gli australiani nel 400 stile mamma mia #Tokyo2020 #GiochiOlimpici #OpeningCeremony - Kitkot3 : @afderas Diciamo che #Burioni - a meno di una vocale di troppo - ha quasi un cognome che si adatta al suo stile di comunicazione. - NOprisonersEVER : @Robi9915 @nonsonorachele So che lui ancora è molto presente ma ha pure squadroni di collaboratori.Cmq anche solo x… - FiLazzerini : Una ballerina che sa muovere i piedi alla grande ma non li usa per ragionare. Altri, che probabilmente non sanno ba… - DeFontainebleau : Ai lati del mio palazzo voglio costruire due palazzi laterai in stile Louvre. Saranno dependance con appartamenti i… -