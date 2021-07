Alfonso Signorini | la rivelazione che ha stupito tutti | “Mi pento… ”

(Di sabato 24 luglio 2021) Il pentimento di. Il conduttore ha svelato tutto, tornando indietro all’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’(Instagram)resta uno dei conduttori più amati dal pubblico, e l’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip‘ è stata un grande successo per tutta Mediaset. Merito di un’edizione dove il cast scelto è stato tremendamente azzeccato, con i vari personaggi all’interno della casa che hanno tenuto vive le dinamiche del gioco. C’è, poi, anche la durata del programma che ha tenuto banco: di fatto una delle più lunghe viste fino a ...

Gf Vip, iniziano a trapelare i nomi dei primi personaggi che faranno parte del cast della prossima edizione. Walter Zenga non ci sarà. Malgradolo abbia a lungo 'corteggiato', affinché partecipasse alla prossima stagione del reality, alla fine ha declinato l'invito. Pare, così si dice nell'ambiente, per motivazioni di ...Dopo qualche anno di lontananza dal piccolo schermo ha cercato e trovato il giusto rilancio al "Grande Fratello Vip" guidato da. Dopo una stagione televisiva decisamente impegnativa,...Schietta, senza peli sulla lingua e con un carattere di fuoco, sempre pronta a dire la sua: Soleil è la concorrente perfetta per un reality.Soleil Sorge sarà ufficialmente una concorrente della nuova edizione del Gf Vip, che sarà condotto anche quest'anno dall'amatissimo Alfonso Signorini ...