Ufficiale | il Monza mette a segno un super colpo

Il Monza è scatenato sul mercato: il club di Berlusconi, infatti, ha da poco ufficializzato il sesto acquisto della sessione, un grande colpo dal Benfica. La squadra lombarda ha ufficializzato l'arrivo, a titolo temporaneo, di Pedro Pereira dal Benfica. Il club dovrà riscattare obbligatoriamente il terzino in caso di promozione in Serie A.

