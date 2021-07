Tokyo 2020, Giochi al via: cerimonia senza pubblico (Di venerdì 23 luglio 2021) Al via le Olimpiadi di Tokyo 2020. La cerimonia di apertura si è svolta oggi allo stadio Nazionale tra musica, fuochi d’artificio e un video delle emozioni dei Giochi. La cerimonia si è svolta senza pubblico per le misure anti Covid. Presenti solo le autorità, tra cui l’imperatore giapponese Naruhito. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 23 luglio 2021) Al via le Olimpiadi di. Ladi apertura si è svolta oggi allo stadio Nazionale tra musica, fuochi d’artificio e un video delle emozioni dei. Lasi è svoltaper le misure anti Covid. Presenti solo le autorità, tra cui l’imperatore giapponese Naruhito. L'articolo proviene da Italia Sera.

