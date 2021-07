Settore Prossimità Polizia Locale, al via unità di ascolto (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma – È partita in questi giorni l’azione di Prossimità sul territorio da parte della Polizia Locale di Roma Capitale: pattuglie che, secondo una programmazione settimanale e a rotazione nei vari quartieri di ciascun Municipio, svolgono un’opera di vero e proprio “sportello di ascolto”. Non un semplice presidio del territorio, ma un momento di confronto e di dialogo con i cittadini, oltre che un modo per raccogliere le segnalazioni attraverso il contatto diretto con le persone e fornire loro un adeguato supporto. Lo scrive in una nota il comune di Roma. “Questo nuovo servizio ci permette di sorvegliare meglio i nostri ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 luglio 2021) Roma – È partita in questi giorni l’azione disul territorio da parte delladi Roma Capitale: pattuglie che, secondo una programmazione settimanale e a rotazione nei vari quartieri di ciascun Municipio, svolgono un’opera di vero e proprio “sportello di”. Non un semplice presidio del territorio, ma un momento di confronto e di dialogo con i cittadini, oltre che un modo per raccogliere le segnalazioni attraverso il contatto diretto con le persone e fornire loro un adeguato supporto. Lo scrive in una nota il comune di Roma. “Questo nuovo servizio ci permette di sorvegliare meglio i nostri ...

