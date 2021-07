Scade tra pochi giorni il concorso Pitch Trailer 2021 (Di venerdì 23 luglio 2021) TrailerS FILMFEST 2021 concorso Pitch Trailer Hai un’idea di un film da realizzare? Raccontaci il tuo Pitch con un Trailer e fai conoscere la tua idea! ISCRIZIONE GRATUITA ScadeNZA 31 LUGLIO 2021 Nonostante tutto, il Trailers FilmFest c’è ed è più vivo che mai! In epoca di Covid-19, l’organizzazione del festival e la sua direttrice Stefania Bianchi non si sono mai fermati e sono pronti per ripartire, per la XIX edizione, che si terrà, a Milano, dal 13 al 15 ottobre 2021. Nei prossimi mesi verrà ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 luglio 2021)S FILMFESTHai un’idea di un film da realizzare? Raccontaci il tuocon une fai conoscere la tua idea! ISCRIZIONE GRATUITANZA 31 LUGLIONonostante tutto, ils FilmFest c’è ed è più vivo che mai! In epoca di Covid-19, l’organizzazione del festival e la sua direttrice Stefania Bianchi non si sono mai fermati e sono pronti per ripartire, per la XIX edizione, che si terrà, a Milano, dal 13 al 15 ottobre. Nei prossimi mesi verrà ...

