Raffaele Renda: dopo Amici il primo Ep “Il Sole alle Finestre” (Di venerdì 23 luglio 2021) “Sognavo di entrare ad Amici da sempre, ora punto al Festival di Sanremo”. Nell’album di debutto di Raffaele Renda anche un tributo al cantautore lucano Pino Mango E’ disponibile da oggi in streaming e nei negozi di dischi, “Il Sole alle Finestre”, album di debutto di Raffaele Renda, tra i concorrenti dell’ultima e fortunatissima edizione di Amici di Maria De Filippi. L’album, prodotto da Isola degli Artisti di Carlo Avarello e distribuito da Artist First si compone di sette tracce: all’interno si possono trovare tutti i singoli che ... Leggi su zon (Di venerdì 23 luglio 2021) “Sognavo di entrare adda sempre, ora punto al Festival di Sanremo”. Nell’album di debutto dianche un tributo al cantautore lucano Pino Mango E’ disponibile da oggi in streaming e nei negozi di dischi, “Il”, album di debutto di, tra i concorrenti dell’ultima e fortunatissima edizione didi Maria De Filippi. L’album, prodotto da Isola degli Artisti di Carlo Avarello e distribuito da Artist First si compone di sette tracce: all’interno si possono trovare tutti i singoli che ...

