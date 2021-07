Olimpiadi: al via cerimonia di apertura Tokyo 2020 (Di venerdì 23 luglio 2021) Tokyo, 23 lug. (Adnkronos) – Ha preso il via alle 20 in punto, ora locale, la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, musica e un video delle emozioni dei Giochi è stato trasmesso sui maxi schermi dello stadio Nazionale, con un’atleta giapponese di spalle con la maglia numero 21 e i tanti sportivi che si sono allenati durante il lock-down. I Giochi per via della pandemia di coronavirus sono stati infatti posticipati di un anno. Con il conto alla rovescia si è aperto lo spettacolo dei fuochi d’artificio. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 23 luglio 2021), 23 lug. (Adnkronos) – Ha preso il via alle 20 in punto, ora locale, ladidei Giochi Olimpici di, musica e un video delle emozioni dei Giochi è stato trasmesso sui maxi schermi dello stadio Nazionale, con un’atleta giapponese di spalle con la maglia numero 21 e i tanti sportivi che si sono allenati durante il lock-down. I Giochi per via della pandemia di coronavirus sono stati infatti posticipati di un anno. Con il conto alla rovescia si è aperto lo spettacolo dei fuochi d’artificio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

