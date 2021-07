Napoli | omofobia | via libera all’istituzione dell’Osservatorio sulla comunità Lgbtqi

(Di venerdì 23 luglio 2021) La Giunta comunale diha approvato la deper l’istituzionepermanentedella città. “Un atto prezioso ed importante – dichiara l’assessore alle Pari opportunità, Libertà civili e alla Salute Lucia Francesca Menna – per costruire una rete che metta insieme istituzioni e associazioni non solo per riuscire a conoscere a fondo la nostra, ma anche per raccoglierne le istanze, elaborare progetti e soluzioni alle tante problematiche che purtroppo incontra questalegate ...

RosannaVaroli : Omofobia, ragazze lesbiche cacciate dalla spiaggia a Napoli: 'Disturbano i bambini' - borgo7 : - Faby7Roma3 : Omofobia, ragazze lesbiche cacciate dalla spiaggia a Napoli: 'Disturbano i bambini' - angeloSica1965 : L'ennesimo triste episodio di omofobia nel napoletano: - fabrilapa : Omofobia, una nuova denuncia: 'Coppia di ragazze lesbiche schiaffeggiate per un bacio' -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli omofobia

ilmattino.it

... che sul ddl Zan si era schierato a sinistra in difesa del testo sull', ora si butta a ... Prendiamo il caso di, dove Salvini ha voluto e praticamente adottato il magistrato (ora in ...Malgrado la procrastinazione a oltranza del disegno di legge sull', la lesbofobia e la ... Il primo, accaduto qualche giorno fa sulla spiaggia di Miseno, a Bacoli , in provincia di, ha ...Ronzulli: "Il nostro candidato resta Occhiuto". La presidenza della commissione non cambia Ci sono le nomine alle testate e ai tg Rai e ci sono le amministrative. Sembrerebbero partite diverse, ma cos ...Ancora un episodio di omofobia nel Napoletano: ad Arzano, due ragazze aggredite sotto casa per un bacio. “Andatevene o vi brucio nella macchina”. Una delle due ragazze è stata anche raggiunta da alcun ...