Napoli | l' Università Federico II ospiterà la presentazione del progetto Sport in Sicurezza

(Di venerdì 23 luglio 2021) Il giorno 26 luglio 2021, a, si terrà ladelinpresso l'Aula Magna Centro Congressi -II (Via Partenope, 36). Sarà presente anche l'ex difensore azzurro Ruud Krol. In breve, di cosa si occupa il: “inè unfinalizzato a esercitare solo inun’attività essenziale, primaria e necessaria della vita di ciascuna persona, in specie se nell’età dello sviluppo, lo, ...

Advertising

I3P_Torino : ?? Sono ancora aperte le iscrizioni per poter concorrere al Premio Italia Master Startup Award, organizzato da… - IosonoScala : RT @MatildeDErrico: Questa mattina all’università di Napoli - MatildeDErrico : Questa mattina all’università di Napoli - capriglionefran : @NostraD64669142 @a_meluzzi da troppi decenni è così,forse a napoli siamo i migliori ad assecondare ed a competere… - apellizz66 : A Dio piacendo, oggi è stato l'ultimo giorno all'università. Napoli è la Campania da domenica per dimenticare l'ann… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Università

L'iniziativa è stata possibile in collaborazione con l'degli Studi Suor Orsola Benincasa di. Assente la Stanford University della California, per via delle restrizioni Covid negli ...... il Real Orto Botanico diè un ampio spazio verde che ospita oltre 25mila esemplari, sotto la tutela dell'Federico II. L'intero parco è suddiviso in varie aree, tra cui spiccano per ...