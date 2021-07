Monopoly Animal Crossing è finalmente disponibile ai preordini, una notizia che attendevamo in molti (Di venerdì 23 luglio 2021) Monopoly Animal Crossing è qui. finalmente è arrivata la versione ispirata al videogioco per Nintendo Switch in tantissimi chiedevano a gran voce. Monopoly Animal CrossingHasbro fa centro con una variante – l’ennesima – di uno dei suoi giochi da tavolo più famosi al mondo. Monopoly abbraccia finalmente il mondo di Animal Crossing, in una versione che farà la felicità dei milioni di appassionati sparsi per il mondo. Nello specifico parliamo di New Leaf, edizione del famoso titolo gestionale che ha ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 23 luglio 2021)è qui.è arrivata la versione ispirata al videogioco per Nintendo Switch in tantissimi chiedevano a gran voce.Hasbro fa centro con una variante – l’ennesima – di uno dei suoi giochi da tavolo più famosi al mondo.abbracciail mondo di, in una versione che farà la felicità dei milioni di appassionati sparsi per il mondo. Nello specifico parliamo di New Leaf, edizione del famoso titolo gestionale che ha ...

