«Dune»: il primo trailer del film con Timothée Chalamet che andrà a Venezia (Di venerdì 23 luglio 2021) Sarà presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia e arriverà in sala due settimane dopo, il 16 settembre, ma nel frattempo Dune, il nuovo film di Denis Villeneuve tratto dal romanzo di Frank Herbert, svela (finalmente) le sue prime immagini. Il film, che conta un cast stellare che va da Timothée Chalamet nel ruolo di Paul Atreides a Zendaya in quello di Chani e che era stato già trasposto al cinema da David Lynch nel 1984, è ambientato sul misterioso pianeta di Arrakis, riserva naturale di una spezia disseminata nell'atmosfera estremamente preziosa che l'Imperatore galattico vuole accaparrarsi a tutti i costi a spese della popolazione locale. https://www.youtube.com/watch?v=tVbbaQDN5zs

