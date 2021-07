Dead Space Remake entusiasma anche il creatore originale del gioco (Di venerdì 23 luglio 2021) Nella serata di ieri EA ha tenuto il suo evento EA Play Live in cui ha presentato in anteprima mondiale il Remake di Dead Space. Il suo annuncio non è passato inosservato né a Xbox e Cory Barlog e nemmeno al creatore originale del gioco, Glen Schofield, il quale su Twitter si è detto entusiasta di questo progetto. Glen Schofield è il creatore di Dead Space: EA ha permesso a Schofield di creare assieme ad una squadra di talento questo titolo che è amato dai giocatori di tutto il mondo. Sfortunatamente solo tre capitoli sono usciti, prima ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 23 luglio 2021) Nella serata di ieri EA ha tenuto il suo evento EA Play Live in cui ha presentato in anteprima mondiale ildi. Il suo annuncio non è passato inosservato né a Xbox e Cory Barlog e nemmeno aldel, Glen Schofield, il quale su Twitter si è detto entusiasta di questo progetto. Glen Schofield è ildi: EA ha permesso a Schofield di creare assieme ad una squadra di talento questo titolo che è amato dai giocatori di tutto il mondo. Sfortunatamente solo tre capitoli sono usciti, prima ...

