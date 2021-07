Covid | Bisio | “Si riparte solo con green pass | non c’è Salvini che tenga”

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 23 luglio 2021) “Ilper entrare nelle sale cinematografiche? Ma certo, sono super favorevole, nonal cinema ma ovunque, teatri, discoteche, ospedali. Dobbiamo metterci in testa che si può ricominciare a viverecosì. Chi non lo vuole sta a casa sua, mi dispiace, ma non c’èche”. E’ l’opinione di Claudio, ospite al Filming Italy Sardegna Festival, in corso al Forte Village di Santa Margherita di Pula. “E un fatto sociale -dice- I dottori, gli insegnanti, chiunque stia a contatto col pubblico deve farlo, altrimenti non ne ...