Cerignola | scooter contro catena | morto 45enne Incidente a tarda sera

FoggiaToday

Cade dallodopo aver centrato una catena agganciata tra due pali: 45enne muore sul colpo. E' successo nella tarda serata di oggi, nella zona industriale di: a perdere la vita è Gianfranco Di ...Incidente mortale ieri a tarda sera nella zona industriale di. Uno, per cause da dettagliare, è finito contro la catena agganciata a due pali. Il 45enne conducente del veicolo è deceduto sul colpo.Perché affannarsi a raggiungere un concerto con la propria auto quando si può disporre di un parcheggio ampio e di navette gratuite che in pochi minuti possono portarvi sul luogo dell’evento? Una scel ...Un uomo di 45 anni ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto nella zona industriale di Cerignola, in provincia di Foggia. La vittima è caduta dallo scooter dopo aver "centrato" una catena agga ...