Calciomercato Napoli | due cessioni per arrivare a Emerson | i dettagli

(Di venerdì 23 luglio 2021): gli azzurri hanno semprePalmieri nel mirino. Per chiudere la trattativa, il club ha individuato le dueda fare Luciano Spalletti non ha ancora avuto i rinforzi richiesti per il suo, ma il primo acquisto potrebbe essere questione di qualche settimana. L’obiettivo numero uno dell’allenatore azzurro èPalmieri e la società sta lavorando per accontentarlo. Il club partenopea tratta con il Chelsea per la formula, ma la svolta potrebbea breve. Come riportato dal Corriere dello Sport, ...

Advertising

CiccCap : - ilpodsport : #Calciomercato Sosa: 'Insigne avrebbe già dovuto rinnovare con il Napoli' #ilpodsport - martinblythe19 : RT @CalcioNapoli24: - cn1926it : Incontro #Insigne-#DeLaurentiis, atteso il 5 agosto: può restare senza rinnovo - CalcioNapoli24 : -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli

- Piotr Zielinski e il mercato delche non dorme mai. Perché come analizza Il Mattino , Piotr parla come uno che sa che non se ne andrà. Può esserci stata una tentazione ...... ma anche sui principali campionati al mondo, tutte le notizie di venerdì 23 luglio: ... E si attende l'agente di Dybala per il rinnovo, Spalletti: "Koulibaly resta? Sono pronto a ...La SSCN informa che allo store di Dimaro Folgarida, sono in vendita le t-shirt “sarò con te”, di cui 30 con l’autografo di Luciano Spalletti, allenatore del Napoli.Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz via da Napoli: la società ha già i sostituto sono Marcos Senesi e uno tra Zakaria e Koopmeiners.