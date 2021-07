Voghera, Fedez: “E se un marocchino avesse ucciso un assessore leghista Salvini avrebbe parlato di legittima difesa? Ridicoli” (Di giovedì 22 luglio 2021) Anche Fedez ha commentato il caso che ha coinvolto l’assessore leghista di Voghera, Massimo Adriatici, che con un colpo di pistola ha ucciso una persona originaria del Marocco. “Invertite i due addendi: se a uccidere fosse stato il marocchino, Matteo Salvini avrebbe parlato di legittima difesa? Non credo proprio, Ridicoli”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Ancheha commentato il caso che ha coinvolto l’di, Massimo Adriatici, che con un colpo di pistola hauna persona originaria del Marocco. “Invertite i due addendi: se a uccidere fosse stato il, Matteodi? Non credo proprio,”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ultime Notizie dalla rete : Voghera Fedez Voghera, Fedez a Salvini: 'A parti invertite, parleremmo di legittima difesa?' E' la domanda ironica che Fedez pone via Instagram al leader della Lega Matteo Salvini, che ieri ... ucciso da un colpo di pistola esploso dall'assessore alla sicurezza del Comune di Voghera (Pavia). ...

