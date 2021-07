Tokyo 2020, Malagò: “Saranno due settimane difficili ma belle, ce le ricorderemo” (Di giovedì 22 luglio 2021) “Saranno due settimane complicate, difficili, ma mi sento di dire anche belle. Spero che ognuno di noi possa ricordarle e dire ‘io c’ero'”. Queste le parole del presidente del Coni Giovanni Malagò, intervenuto durante il corso del soft opening di Casa Italia a Tokyo, in vista dell’inizio delle Olimpiadi. Nella giornata di domani, venerdì 23 luglio, è in programma la Cerimonia di Apertura. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 22 luglio 2021) “duecomplicate,, ma mi sento di dire anche. Spero che ognuno di noi possa ricordarle e dire ‘io c’ero'”. Queste le parole del presidente del Coni Giovanni, intervenuto durante il corso del soft opening di Casa Italia a, in vista dell’inizio delle Olimpiadi. Nella giornata di domani, venerdì 23 luglio, è in programma la Cerimonia di Apertura. SportFace.

