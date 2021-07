Premier League: obbligo di vaccino entro ottobre. Decisione anti no-vax (Di giovedì 22 luglio 2021) La Premier League non fa sconti ai no-vax: obbligo di vaccino per giocatori e staff per ottobre. Pena esclusione per chi si rifiuta La Premier League usa il pugno duro contro i no-vax. Come riportato da Repubblica la FA ha dato un ultimatum alle squadre del massimo campionato inglese: entro ottobre tutti i calciatori e gli staff delle squadra di Premier League dovranno vaccinarsi almeno con due dosi, pensa impossibilità a partecipare al campionato. E’ prevista una proroga per chi ha ricevuto già una dose ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 luglio 2021) Lanon fa sconti ai no-vax:diper giocatori e staff per. Pena esclusione per chi si rifiuta Lausa il pugno duro contro i no-vax. Come riportato da Repubblica la FA ha dato un ultimatum alle squadre del massimo campionato inglese:tutti i calciatori e gli staff delle squadra didovranno vaccinarsi almeno con due dosi, pensa impossibilità a partecipare al campionato. E’ prevista una proroga per chi ha ricevuto già una dose ...

