Lo Smokey Eyes rosa e marrone di Giulia De Lellis è per le super romantiche (Di giovedì 22 luglio 2021) Lo Smokey eye rosa e marrone è un’alternativa delicatissima al tradizionale Smokey eye nero, più adatto all’inverno, e a quello tutto marrone che si addice alle pelli abbronzate: ecco come copiare il make up romantico di Giulia De Lellis. Giulia De Lellis è partita da Instagram per approdare al Grande Fratello e arrivare a guidare L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 22 luglio 2021) Loeyeè un’alternativa delicatissima al tradizionaleeye nero, più adatto all’inverno, e a quello tuttoche si addice alle pelli abbronzate: ecco come copiare il make up romantico diDeDeè partita da Instagram per approdare al Grande Fratello e arrivare a guidare L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

LaDivinaZo : @EmanuelaTittoc1 Amo ma hai usato il carbone dell’isola per truccarti ? Che smokey eyes ????????! - cvrlykooxx : pensando a quanto sarei una strafiga con lo smokey eyes ma non sono capace di farlo - Smokey____Eyes : @Ranboosaysstuff @dreamwastaken2 Lmao hahhahhaahhahhahhaahhhahhahhahahahhahahhahahhahahahhahha - t_ara_ta : Divertente sembra che io sia truccata, invece ho solo il contorno occhi e le palpebre scure come se fosse uno smoke… -