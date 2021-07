Draghi: chiesto ok fiducia su giustizia, ma aperti a miglioramenti (Di giovedì 22 luglio 2021) Il premier Mario Draghi ha chiesto al Consiglio dei ministri l'autorizzazione a porre la fiducia sulla riforma della giustizia. E' lo stesso presidente del Consiglio ad annunciarlo, durante la ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 luglio 2021) Il premier Mariohaal Consiglio dei ministri l'autorizzazione a porre lasulla riforma della. E' lo stesso presidente del Consiglio ad annunciarlo, durante la ...

Italia_Notizie : Riforma Cartabia, Draghi: “Ho chiesto la fiducia al Parlamento ma siamo aperti a miglioramenti tecnici” - aleappo53 : #Draghi Sulla riforma della giustizia 'ho chiesto l'autorizzazione a porre la fiducia. C'è stato un testo approvato… - Rosyfree74 : RT @dani_giancarlo: @erretti42 Una giornalista gli ha chiesto: se i 5S non la votano cosa succede? ?????? Lui ha risposto che col semestr… - smilypapiking : RT @507172dd3828437: #Draghi abbiamo chiesto la 'FIDUCIA' CHIARO SINTETICO. #conte sei avvertito tu e #Bonafede @PaolaTavernaM5S Fiduciaaa… - mameli54 : @Antiogu60 @sostengoi40 Il mio fiuto non sbaglia, Draghi ha chiesto la fiducia, mo so caxxi per Conte! -