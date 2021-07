DDL Zan slitta dopo l’estate, l’ago della bilancia restano i voti del partito di Matteo Renzi (Di giovedì 22 luglio 2021) Nessuna mediazione (ed è giusto così), il DDL Zan così come è stato votato alla Camera deve essere votato al Senato. E se da una parte partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Liberi e Uguali voteranno a favore, dall’altra Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia voteranno contro. l’ago della bilancia resta Italia Viva di Matteo Renzi che, dopo aver in parte collaborato a scrivere proprio il DDL Zan, hanno cambiato idea e si sono messi a braccetto con Matteo Salvini, che pur di affossare il decreto legge ha presentato oltre 700 emendamenti. A tal proposito ... Leggi su biccy (Di giovedì 22 luglio 2021) Nessuna mediazione (ed è giusto così), il DDL Zan così come è stato votato alla Camera deve essere votato al Senato. E se da una parteDemocratico, Movimento 5 Stelle e Liberi e Uguali voteranno a favore, dall’altra Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia voteranno contro.resta Italia Viva diche,aver in parte collaborato a scrivere proprio il DDL Zan, hanno cambiato idea e si sono messi a braccetto conSalvini, che pur di affossare il decreto legge ha presentato oltre 700 emendamenti. A tal proposito ...

