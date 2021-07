Courteney Cox non ha ancora digerito la mancata nomination agli Emmy per Friends: “Non volevo quella per la reunion” (Di giovedì 22 luglio 2021) Sono passati quasi 27 anni dal debutto di Friends ma Courteney Cox non ha ancora digerito il fatto di non essere mai stata nominata agli Emmy Awards per il suo ruolo, quello di Monica Geller. Proprio lei che ha interpretato il collante del gruppo, la più materna e accogliente del sestetto di amici newyorchesi, non è mai stata in lizza per vincere l’Oscar della tv. All’inizio di luglio Courteney Cox è stata nominata in quanto produttrice dello speciale Friends: The reunion, che è in nomination nella categoria Miglior ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 22 luglio 2021) Sono passati quasi 27 anni dal debutto dimaCox non hail fatto di non essere mai stata nominataAwards per il suo ruolo, quello di Monica Geller. Proprio lei che ha interpretato il collante del gruppo, la più materna e accogliente del sestetto di amici newyorchesi, non è mai stata in lizza per vincere l’Oscar della tv. All’inizio di luglioCox è stata nominata in quanto produttrice dello speciale: The, che è innella categoria Miglior ...

