Confindustria Avellino | Airmec Srl entra nel Distretto Tecnologico Smart Power System

(Di giovedì 22 luglio 2021) L’ing. Francesco Mazzariello, imprenditore irpino associato ae titolare dellaSrl con sede in Tufo (Av) èto a far parte della governance delS.c.a.r.l. che opera nell’ambito delle energie rinnovabili. La, nell’ambito delle attività di sviluppo dei distretti tecnologici, promossi dalla Regione Campania, ha come finalità principale il consolidamento ed il trasferimento delle conoscenze ...

Si è tenuto il 7 luglio scorso alle ore 15,00 il previsto Webinar promosso ed organizzato dal Comitato Piccola Industria di, guidato da Massimo Iapicca. Grande interesse è stato manifestato per gli interventi dei prestigiosi relatori da parte dei numerosi partecipanti che hanno seguito l'evento. ...Biogem ha quindi svolto, a tutti gli effetti, le funzioni di hub vaccinale, in pieno coordinamento con, e, naturalmente, con l'Asl.