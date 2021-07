Ciclismo femminile, Olimpiadi Tokyo. Marta Bastianelli: “Bisogna tenere nella prima parte e vedere il da farsi” (Di giovedì 22 luglio 2021) Manca pochissimo all’inizio ufficiale dei Giochi Olimpici di Tokyo. Le prime gare ad assegnare medaglie saranno quelle di Ciclismo: la mattina italiana del 24 luglio sarà il momento della prova maschile in linea, mentre il giorno dopo toccherà alle donne sfidarsi lungo un percorso di 137 chilometri. Un percorso che è stato ‘assaggiato’ nelle ultime ore dalla nostra Nazionale, composta da Elisa Longo Borghini, Marta Bastianelli, Marta Cavalli e Soraya Paladin. Sarà la prima a ricoprire un ruolo da capitana per questi Giochi, ma attenzione a sottovalutare la donna dell’Alè BTC Ljubjana, ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 luglio 2021) Manca pochissimo all’inizio ufficiale dei Giochi Olimpici di. Le prime gare ad assegnare medaglie saranno quelle di: la mattina italiana del 24 luglio sarà il momento della prova maschile in linea, mentre il giorno dopo toccherà alle donne sfidarsi lungo un percorso di 137 chilometri. Un percorso che è stato ‘assaggiato’ nelle ultime ore dalla nostra Nazionale, composta da Elisa Longo Borghini,Cavalli e Soraya Paladin. Sarà laa ricoprire un ruolo da capitana per questi Giochi, ma attenzione a sottovalutare la donna dell’Alè BTC Ljubjana, ...

