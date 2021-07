Capri, bus di linea precipita a Marina Grande: una decina di feriti, almeno 2 gravi (Di giovedì 22 luglio 2021) Spaventoso incidente a Capri, dove un bus di linea è precipitato a Marina Grande nei pressi del lido “Le Ondine”. L’incidente intorno alle 11.30. almeno una decina di feriti, due sarebbero in gravi condizioni. Il pullman è volato giù per 5-6 metri, rompendo la barriera di protezione della strada. Il mezzo era più affollato del solito, anche per un guasto che si era verificato in mattinata alla funicolare. Sul posto le ambulanze del 118 che stanno trasportando i feriti nell’ospedale dell’isola. Due elicotteri sono giunti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 22 luglio 2021) Spaventoso incidente a, dove un bus dito anei pressi del lido “Le Ondine”. L’incidente intorno alle 11.30.unadi, due sarebbero incondizioni. Il pullman è volato giù per 5-6 metri, rompendo la barriera di protezione della strada. Il mezzo era più affollato del solito, anche per un guasto che si era verificato in mattinata alla funicolare. Sul posto le ambulanze del 118 che stanno trasportando inell’ospedale dell’isola. Due elicotteri sono giunti ...

anperillo : Bus ?? di linea precipita a #Capri su un lido di #MarinaGrande. Ci sono feriti #TgrCampania #Tgr - TgLa7 : Il bus di linea #precipitato a Capri è caduto da un'altezza di alcuni metri, rompendo la barriera di protezione del… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Un bus è precipitato in una scarpata per poi travolgere uno stabilimento balneare - Annamcamilloni : RT @Corriere: ?? ULTIM'ORA - Un bus è precipitato in una scarpata per poi travolgere uno stabilimento balneare -