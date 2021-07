Andrea Cerioli si sfoga: “Quel problema non tocca soltanto le donne” (Di giovedì 22 luglio 2021) Andrea Cerioli si sfoga in una lunga intervista. L’ex naufrago ha portato a galla una problematica cara soprattutto al mondo femminile. Andrea Cerioli si sfoga su una recente questione (via Screenshot Mediaset)I programmi lo hanno consacrato nel mondo dello spettacolo. Ma adesso Andrea Cerioli punta a voltare pagina e concentrarsi sulla famiglia. Tanti sono stati i reality ai quali ha partecipato, iniziando la sua avventura come corteggiatore a Temptation Island. Leggi anche-> Luciana Littizzetto di nuovo in ospedale: ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 22 luglio 2021)siin una lunga intervista. L’ex naufrago ha portato a galla unatica cara soprattutto al mondo femminile.sisu una recente questione (via Screenshot Mediaset)I programmi lo hanno consacrato nel mondo dello spettacolo. Ma adessopunta a voltare pagina e concentrarsi sulla famiglia. Tanti sono stati i reality ai quali ha partecipato, iniziando la sua avventura come corteggiatore a Temptation Island. Leggi anche-> Luciana Littizzetto di nuovo in ospedale: ...

Advertising

BITCHYFit : Andrea Cerioli contro la mascolinità tossica: “Basta mostrarsi forti, io piango e mi commuovo, poi in casa non ci s… - VanityFairIt : L‘influencer e imprenditore digitale si mette a nudo dopo l'Isola - gavltier : Andrea Cerioli ma quale mascolinità tossica ma ti sei visto all’isola sembravi indemoniato in primis contro la Mart… - StraNotizie : Andrea Cerioli contro la mascolinità tossica: “Basta mostrarsi forti, io piango e mi commuovo, poi in casa non ci s… - gossipblogit : Andrea Cerioli: “lo, vittima di bodyshaming. Problema anche maschile da combattere” -