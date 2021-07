Anche Salvini non ha capito come funziona la riforma Cartabia: “I reati di mafia esclusi dalle norme”. Ma non è così (Di giovedì 22 luglio 2021) Pure Matteo Salvini non ha capito come funziona la riforma della giustizia di Marta Cartabia. Il leader della Lega non è disposto a credere a quello che dicono i magistrati antimafia: con la riforma si mettono a rischio i processi contro le mafie. “Mi sembra una osservazione particolare perché nella riforma Cartabia quel tipo di reati viene escluso dalla norma sulla prescrizione. Sono stato ministro dell’Interno e ho combattuto la criminalità organizzata con i fatti: con la Lega al governo non ci saranno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 22 luglio 2021) Pure Matteonon haladella giustizia di Marta. Il leader della Lega non è disposto a credere a quello che dicono i magistrati anti: con lasi mettono a rischio i processi contro le mafie. “Mi sembra una osservazione particolare perché nellaquel tipo diviene escluso dalla norma sulla prescrizione. Sono stato ministro dell’Interno e ho combattuto la criminalità organizzata con i fatti: con la Lega al governo non ci saranno ...

