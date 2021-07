Unicredit schiva Mps? Le carte del Mef per chiudere l’operazione

Leggi su formiche

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Ci volevano i giorni torridi dell’estate per far tornare a muovere, lentamente, le pedine del risiko bancario italiano. I giocatori sono sempre gli stessi: Banco-Bpm, Bper,. In palio, la banca più antica del mondo,, arbitro il Tesoro, azionista al 64% di quest’ultima e obbligato, complici i patti stretti con l’Ue, a uscire una volta per tutte dal capitale di Siena e restituire le chiavi al mercato o a un nuovo inquilino. La prima scadenza importante è vicina, entro settembre lo Stato dovrà comunicare all’Europa l’eventuale sussistenza di condizioni per dare in sposaa qualche partner di peso, con conseguente disimpegno ...