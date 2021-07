“Ti lancio una bomba”. Maria Teresa Ruta lo racconta senza peli sulla lingua. Roberta Capua basita (Di mercoledì 21 luglio 2021) È uscita giovedì 15 luglio 2021 la hit estiva di Maria Teresa Ruta ‘Mi sveglio ballando’. Dopo aver battuto tutti i record con ben 22 nomination superate nell’edizione più lunga del reality di Canale 5, la conduttrice ha deciso di debuttare nel mondo della musica con la sua hit. La canzone è un inno alla rinascita e all’ottimismo che riporta al periodo della conduttrice al Grande Fratello Vip, quando regalava appena sveglia improbabili balletti misti ad esercizi di ginnastica. Il video, realizzato con Video900 di Ronnie Rosselli, è stato girato in Romagna, insieme a una trentina di modelle che, dietro indicazioni di Deola Godini, hanno ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 21 luglio 2021) È uscita giovedì 15 luglio 2021 la hit estiva di‘Mi sveglio ballando’. Dopo aver battuto tutti i record con ben 22 nomination superate nell’edizione più lunga del reality di Canale 5, la conduttrice ha deciso di debuttare nel mondo della musica con la sua hit. La canzone è un inno alla rinascita e all’ottimismo che riporta al periodo della conduttrice al Grande Fratello Vip, quando regalava appena sveglia improbabili balletti misti ad esercizi di ginnastica. Il video, realizzato con Video900 di Ronnie Rosselli, è stato girato in Romagna, insieme a una trentina di modelle che, dietro indicazioni di Deola Godini, hanno ...

