Spread Btp - Bund: in calo a 108,6 punti (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il differenziale tra Btp e Bund è in calo a 108,6 punti base rispetto ai 110 punti della vigilia. Nella seduta, secondo i dati reperibili sulla piattaforma Bloomberg, ha toccato un massimo di 110,83 ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 luglio 2021) Il differenziale tra Btp eè ina 108,6base rispetto ai 110della vigilia. Nella seduta, secondo i dati reperibili sulla piattaforma Bloomberg, ha toccato un massimo di 110,83 ...

Advertising

DividendProfit : Spread Btp-Bund: in calo a 108,6 punti – Economia - CorriereQ : Spread Btp-Bund: in calo a 108,6 punti - fisco24_info : Spread Btp-Bund: in calo a 108,6 punti: Il rendimento del decennale italiano scende allo 0,68% - ansa_economia : Spread Btp Bund apre stabile a 110 punti. Il rendimento del decennale italiano scende allo 0,67% #ANSA - ansa_economia : Lo spread Btp-Bund chiude in rialzo a 110 punti. Il rendimento del decennale italiano poco sotto lo 0,69% #ANSA -