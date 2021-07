Reddito di cittadinanza Da Renzi un referendum farsa L’ex sottosegretario Cominardi contro il leader di Iv | “Facile parlare con i compensi degli sceicchi in tasca”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Un messaggio più che chiaro: ildinon si tocca. Dopo il fronte (caldissimo) della riforma della giustizia, ilpentastellato Giuseppe Conte ha sottolineato che anche sul fronte del lavoro e delle politiche di sostengono non ci saranno passi indietro rispetto a quanto già fatto e voluto dal Movimento (leggi l’articolo). “Trovo singolare, per non dire ridicolo, che personaggi come, Salvini e Meloni che hanno sempre campato di politica chiedano addirittura l’abolizione di una legge che, attraverso una serie di altri passaggi, deve essere completata e quindi non ha ancora mostrato i suoi ...