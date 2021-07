Advertising

FirenzePost : Prato: cadavere impiccato è di un cinese scomparso in aprile - AnsaToscana : Dna conferma, cadavere è del 34enne rapito a Prato. Indagine Dda Firenze su sequestro cinese: già un arrestato #ANSA - qn_lanazione : Rapito e ucciso, il Dna conferma l'identità della vittima #Prato -

Appartiene al 34enne cinese di cui era stata denunciata la scomparsa, Zongwei Yan, ilche fu scoperto lo scorso 10 giugno a, tra la vegetazione vicino all'ex istituto Cicognini, in via della Fontana. E' quanto emerso dagli accertamenti sul Dna disposti dalla pm ...... è del 34enne cinese Yan Zongwei, scomparso alla fine di aprile, ilritrovato il 10 ... per poi allontanarsi dae farvi ritorno in tarda serata. Il mezzo è stato poi abbandonato in via ...Il cadavere ritrovato impiccato a un albero a Prato, è stato identificato. Gli accertamenti sul Dna, disposti dalla pm Giuseppina Mione della Dda di Firenze, hanno confermato i sospetti: il corpo in a ...Non ci sono più dubbi: i resti umani ritrovati in un fosso vicino all’ex Cicognini in via della Fontana sono di Yan Zongwei, il cinese di 30 anni scomparso il 26 aprile e mai più trovato. La conferma ...