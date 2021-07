New World è il videogioco più seguito su Twitch e Amazon forse ha tra le mani un primo successo (Di mercoledì 21 luglio 2021) Amazon Game Studios intravede finalmente una luce in fondo al tunnel? Dopo i report che indicavano una spesa annuale di $500 milioni per collezionare nient'altro che fallimenti (Breakaway e Crucible), la divisione gaming del colosso e-commerce potrebbe avere dalla sua le primissime buone notizie. New World, MMORPG dallo sviluppo travagliato che ha già subito diversi rinvii, si trova attualmente in una fase di closed beta che sarà disponibile fino al 2 agosto in attesa dell'uscita completa prevista per il 31 agosto. Proprio nella giornata di ieri, 20 luglio, il titolo è riuscito non solo a essere il videogioco più seguito ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 21 luglio 2021)Game Studios intravede finalmente una luce in fondo al tunnel? Dopo i report che indicavano una spesa annuale di $500 milioni per collezionare nient'altro che fallimenti (Breakaway e Crucible), la divisione gaming del colosso e-commerce potrebbe avere dalla sua le primissime buone notizie. New, MMORPG dallo sviluppo travagliato che ha già subito diversi rinvii, si trova attualmente in una fase di closed beta che sarà disponibile fino al 2 agosto in attesa dell'uscita completa prevista per il 31 agosto. Proprio nella giornata di ieri, 20 luglio, il titolo è riuscito non solo a essere ilpiù...

