Mangrovia Blockchain Solutions e REVO | partnership strategica per la digitalizzazione del settore assicurativo

InsuranceTrade : Revo acquista ElbaAssicurazioni per 160 milioni. La spac inoltre ha sottoscritto una partnership con Mangrovia Bloc… -

... che è anche consigliere di Saras e presidente di Saras Energia, ha infatti da poco acquisito, per il tramite della controllataSolutions , il controllo di Mind Over Money , la ...Revo ha inoltre sottoscritto un accordo di partnership strategica conSolution S.r.l. che prevede l'acquisto del 10% del capitale sociale della stessa.Alberto Minali si muove sul mercato con Revo (la nuova realtà assicurativa con cui ha raccolto 220 milioni di capitali di investimento) e porta a casa le prime acquisizioni: lunedì – con un investimen ...La Spac assicurativa Revo, promossa dall'ex amministratore delegato di Cattolica Assicurazioni Alberto Minali e da Claudio Costamagna (ex country head ...