Lazio in zona gialla? No se cambiano le regole: le decisioni del governo (Di mercoledì 21 luglio 2021) Lazio in zona gialla? Sì, se le regole rimangono invariate. No invece se, come è probabile, il governo deciderà nuovi criteri per l’assegnazione dei colori alle regioni italiane. La decisione arriverà oggi, al massimo domani, quando si riunirà il Consiglio dei ministri. Le idee sul piatto sono diverse: dallo stato di emergenza che dovrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre fino ai nuovi paramenti per l’assegnazione delle fasce di rischio. Con i parametri attuali, infatti, il Lazio da lunedì entrerebbe quasi sicuramente in zona gialla. Questo perché ad ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 21 luglio 2021)in? Sì, se lerimangono invariate. No invece se, come è probabile, ildeciderà nuovi criteri per l’assegnazione dei colori alle regioni italiane. La decisione arriverà oggi, al massimo domani, quando si riunirà il Consiglio dei ministri. Le idee sul piatto sono diverse: dallo stato di emergenza che dovrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre fino ai nuovi paramenti per l’assegnazione delle fasce di rischio. Con i parametri attuali, infatti, ilda lunedì entrerebbe quasi sicuramente in. Questo perché ad ...

