Francesca Pascale difende il ddl Zan | «Mi sbattezzo | sono contro la Chiesa che discrimina»

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Francesca Pascale è pronta a sbattezzarsi. L’ex compagna di Silvio Berlusconi, da tempo attivista dei diritti civili, in un’intervista a Repubblica ha affermato che il testo del ddl Zan dovrebbe essere approvato così com’è, senza modifiche, e sostiene che tante delle persone che votano Forza Italia la pensino come lei. «Mi stupisce che Forza Italia non lasci libertà di voto sui diritti civili. Almeno la metà dell’elettorato forzista la pensa come me, come Elio Vito, Stefania Prestigiacomo, Renata Polverini e gli altri che alla Camera hanno già votato a favore e come Barbara Masini che al Senato si appresta a farlo. Masini in aula ha fatto coming out. Però l’altra cosa che mi dispiace è che si pensi debbano votare pro Ddl Zan gli interessati, gli omosessuali. Questa è una legge che devono votare tutte le persone perbene».