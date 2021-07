Cina: inondazioni, 25 i morti e 7 i dispersi nell'Henan (Di mercoledì 21 luglio 2021) Le inondazioni che stanno sconvolgendo la provincia centrale cinese dell'Henan, frutto delle peggiori piogge torrenziali mai registrate nell'area, hanno finora causato 25 morti e 7 dispersi. L'ultimo ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 21 luglio 2021) Leche stanno sconvolgendo la provincia centrale cinese dell', frutto delle peggiori piogge torrenziali mai registrate'area, hanno finora causato 25e 7. L'ultimo ...

Advertising

RaiNews : Centomila persone sono state trasferite in luoghi più sicuri. Moltissimi hanno passato la notte sul posto di lavoro… - Corriere : Inondazioni in Cina, 12 morti nella metro di Zhengzhou: la catena umana per salvare le ... - MediasetTgcom24 : Cina, devastanti inondazioni nella provincia di Henan: 12 annegati nella metro di Zhengzhou #cina… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Cina: inondazioni, 25 i morti e 7 i dispersi nell'Henan: (ANSA) - PECHINO, 21 LUG - Le inondazioni… - wwwmeteoit : La situazione è drammatica in Cina a causa delle inondazioni: vagoni della metro invasi dall’acqua e passeggeri som… -