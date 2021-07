Camilla di Cornovaglia | che rischia d’essere «molto danneggiata» dal libro-bomba di Harry

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Il principe Harry sta per pubblicare «il libro più esplosivo del decennio». Un memoriale sulla sua vita (passata) nella royal family che per gli augusti parenti minaccia d’essere una tegola ancora più devastante dell’intervista shock a Oprah Winfrey. A Palazzo nessuno ne sapeva nulla. Quando Page Six ha lanciato la bomba, «a corte si è scatenato il caos». I più preoccupati, visti i tesissimi rapporti con Harry, sono di certo papà Carlo d’Inghilterra e il fratello maggiore William. Ma anche Camilla di Cornovaglia, con tutta probabilità, non si aspetta nulla di buono. E da quello che ha rivelato un insider al MailOnline fa bene: «Camilla rischia di essere seriamente danneggiata dal libro di Harry. Perché i loro rapporti non sono mai stati buoni».

