Wuhan | virus fuggito dal laboratorio | si va verso l’ammissione dell’errore

Leggi su 361magazine

(Di martedì 20 luglio 2021) L’epidemia del nuovo Coronasarebbe stata causata da una fuga accidentale daldi. Questa l’esclusiva di TgCom24 Secondo quanto anticipato da TgCom24, starebbe per arrivareufficiale della Cina riguardo la fuga delSARS-CoV-2. Questa ammissione sarebbe l’esito di una trattativa in corso da tempo tra Usa e Cina per definire, una volta per tutte, l’origine della pandemia. Tuttavia, sempre secondo quanto riporta il quotidiano online, la Cina sarebbe intenzionata ad ammettere la fuga accidentale dele il fatto che il suo accertamento sia stato ...