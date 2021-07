Ufficiale | Daniele Dessena è un nuovo giocatore dell’Entella

(Di martedì 20 luglio 2021) La Virtus Entella, tramite i propri canali ufficiali, ha annunciato di aver ingaggiato, centrocampista che ha a lungo militato in Serie A. Ecco la nota del club di Chiavari: “La Virtus Entella comunica di aver perfezionato l’accordo per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore(centrocampista nato a Parma 10 maggio 1987) che può vantare ben 331 presenze in serie A. Aun caloroso benvenuto da parte del presidente Gozzi e di tutta la famiglia Entella”.è ...

... il Julius Caesar di Giorgio Battistelli , diretto daGatti, su libretto di Ian Burton da ... il Teatro alterna alle produzioni contemporanee per abbinare (come recita il comunicatodi ...Prenotazioni: 338 390 0859 () e 333 522 4549 (Mario), Francesca (342 826 8460) e Tonino (348 3961299). L'origine della 'pasta asciutta antifascista' viene raccontata sul sitodell'...GENOVA - Nuova avventura per Daniele Dessena, che a 34 anni non si ferma e ricomincia con la Virtus Entella di mister Gennaro Volpe. Come comunicato dal sito ufficiale del club, Dessena arriva a titol ...La Virtus Entella comunica di aver perfezionato l’accordo per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Daniele Dessena (centrocampista nato a Parma ...